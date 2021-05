La “face sombre” de Neymar et le “pathétique” PSG dézingués par les médias, le “héros belge” De Bruyne comparé à Tiger Woods

Défaite du PSG face au Manchester City

Quatorze tirs, pas un seul cadré. La faillite du PSG, éliminé hier soir face à Man City en demi-finale de la Ligue des champions, fait évidemment les gros titres des médias français. La piètre performance de Neymar, qui avait promis de partir à la guerre pour ce match, est notamment pointée du doigt. Le ton est beaucoup plus joyeux de l’autre côté de la Manche, où la presse est admirative devant la force collective de Man City et la classe de ses individualités, De Bruyne, Foden et Mahrez en tête.





France Football: “Neymar, c’est une plaisanterie?”





Neymar n’a notamment pas été épargné par France Football, qui lui a accordé la note de 2 sur 10, tout comme Florenzi, Diallo et Icardi. “Neymar, c’est une plaisanterie ? Était-ce réellement nécessaire de faire six touches de balle à chaque fois qu’il touchait le ballon ? Neymar a révélé sa face sombre face à Manchester City. Insupportable au possible, l’Auriverde a voulu tout faire tout seul; En l’absence de Kylian Mbappé, il avait décidé que le sort du match tournerait uniquement grâce à lui. Centre du monde à ses yeux, il a écœuré ses coéquipiers en ne les servant que trop rarement. Le Brésilien a annihilé un nombre hallucinant de bons ballons. En ajoutant à cet égocentrisme une fin de match horrible où il a cherché à faire mal physiquement aux Citizens. Les Parisiens ont tous lâché. Lui aussi, alors qu’il est censé être le leader technique ce soir. Emporté par ses émotions une fois de plus, Neymar a été catastrophique”.





Le Parisien: “Neymar, un génie sans idée”





“Neymar, un génie sans idée”, surenchérit Le Parisien, qui lui attribue la même note que France Football. “Le Brésilien a complètement raté sa demi-finale. Sans inspiration, on ne pourra jamais élever le niveau du PSG. Décevant. S’il veut montrer que les critiques à son égard sont injustes, il a tendance à trop compliquer les choses et à oublier ses coéquipiers. Sauf que le football reste avant tout un sport collectif. C’est encore apparu clairement hier.”





L’Équipe: “Neymar est passé à côté”





Dans les colonnes de L’Equipe, le Brésilien, crédité d’un 3, en prend aussi pour son grade. “Il est passé à côté. Pas dans l’engagement, mais davantage sur ses points forts où il a été insuffisant: pertes de balle à répétition, mauvaises passes et choix hasardeux. Il n’a pas pu faire de différences avec ses dribbles.”





Rothen: “Il faut recadrer Neymar”





Enfin, sur RMC Sport, l’ex-joueur et analyste Jérôme Rothen n’a pas voulu mettre tous les problèmes de Paris sur le dos de Neymar, même s’il admet que son comportement pose problème. “Neymar, on attend plus et moi le premier. Ce joueur est incroyable quand il est seul dans sa tête et qu’il a des joueurs devant qui font les mouvements. Je vais reprocher des choses mais pas qu’à Neymar. Vous voulez le prolonger mais il faut aussi le recadrer ! Quand il n’est pas bon comme aujourd’hui il faut lui dire. Le Directeur Sportif lui passe la pommade car il faut le prolonger. S’ils veulent passer le cap avec Neymar, il faut que ça passe par le comportement.”





Daily Telegraph: “L’argent ne peut pas acheter la classe”





En Angleterre, c’est le comportement de tous les joueurs du PSG qui a du mal à passer. “Un PSG agressif et pathétique prouve que l’argent ne peut pas acheter la classe. Un carton rouge, des plongeons, des discussions incessantes avec l’arbitre, voilà à quoi s’occupent les Parisiens”, peut-on lire dans un article du Daily Telegraph. “Le géant français a tenu bon et résisté à la tentation des milliards offerts par la concurrence séparatiste. Mais sur le terrain, ils ne sont pas des parangons de vertu.”





Puis le média britannique est ensuite revenu sur le cas Neymar: “Alors que City l’étouffait, il est devenu irritable comme ses coéquipiers. Un vrai défi serait d’essayer de se tester en Angleterre, où les gémissements ne seraient pas tolérés. La question serait de savoir s’il pourrait prendre le dessus sur des joueurs comme Kyle Walker - ou sur le grand nombre d’arrières droits de classe internationale en Premier League – de manière régulière.”





Kevin De Bruyne salué par le Guardian





De leur côté, De Bruyne et Man City ont été encensés par la presse anglaise. Alors oui, le Diable n’a pas été élu homme du match comme à l’aller, mais il a rempli son rôle dans une position inhabituelle de faux neuf. Et lorsqu’il s’agit de De Bruyne, les superlatifs sont toujours un peu plus faciles à trouver, comme on peut le constater à nouveau. Dans The Guardian, qui a attribué un 10 sur 10 à Mahrez, notre compatriote a reçu un 9. “Les puissantes accélérations du Belge ont fait mal au Paris Saint-Germain.”





Le Times: “Si KDB en a envie, il enverrait probablement un ballon sur la lune”





Un 8 pour De Bruyne dans le ‘Daily Mail’. “Il semble prendre de plus en plus de plaisir à jouer ce rôle et met régulièrement le turbo, notamment lors des reconversions. Toujours dangereux.” Des louanges également dans un autre journal de qualité, le Times. “La finale de la Ligue des champions est une étape qui semble taillée pour lui. Le maestro a montré une nouvelle fois contre le PSG pourquoi il est le principal prétendant au titre de joueur de l’année. Lorsque De Bruyne a fait une mauvaise passe au début du match, la seule explication possible était les conditions climatiques. Il faut un geste de Dieu, comme de la grêle en mai, pour contrarier un homme qui, s’il en avait envie, enverrait probablement un ballon de football sur la lune.”





“De Bruyne n’a pas réussi cela hier soir, mais avec son implication dans le 2-0 et cette passe parfaite pour Foden, il a montré une fois de plus qu’il est un héros belge pour les fans de City. C’était l’une de ces passes où il semble être plus précis que le meilleur Tiger Woods.”





So Foot: “Le prix Nobel de la paix n’est plus très loin”