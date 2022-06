La légende Marco Van Basten égratigne Lionel Messi

Marco Van Basten, Triple Ballon d'Or

Malgré ses 7 ballons d’or, Lionel Messi ne fait toujours pas l’unanimité auprès des observateurs du football mondial. C’est le cas du triple ballon d’or néerlandais Marco Van Basten qui a écarté la star argentine du top 3 des meilleurs de la discipline.





« Pelé, Maradona et Cruyff sont, pour moi, les trois plus grands joueurs de l’histoire », confie-t-il dans une interview à France Football. Il ajoute : « Petit, je voulais être comme Cruyff. Il a été mon ami. Il me manque (…) Pelé et Maradona étaient également incroyables. Messi aussi est un joueur magnifique, mais Maradona a toujours eu plus de personnalité dans une équipe. Messi n’est pas celui qui se met devant pour partir à la guerre ».