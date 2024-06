La licence du Vitesse Arnhem retirée par la Fédération néerlandaise de football

Le Vitesse Arnhem, en difficulté financière, s'est vu retirer sa licence par la commission de la Fédération néerlandaise, a annoncé l'instance ce mardi. Le club a fait appel de la décision.

Le Vitesse Arnhem, deuxième plus vieux club néerlandais, créé en 1892, risque la disparition. C'est en tout cas le sens de la décision prise par la commission des licences de la Fédération de football des Pays-Bas (KNVB), rendue publique ce mardi dans un communiqué. La veille, l'instance a fait part au club de son verdict visant à lui retirer la licence « pour ne pas avoir satisfait aux exigences en matière de licence ».





« Le comité indépendant d'octroi de licences de la KNVB a retiré la licence du club de football Vitesse à compter du 9 juillet », a déclaré la KNVB. Elle pointe notamment « l'absence de compte bancaire, l'absence d'un expert-comptable et le fait qu'un budget équilibré n'a pas pu être fourni. »







Le Vitesse a été relégué de l'élite néerlandaise pour la première fois depuis 35 ans en avril, après s'être vu infliger 18 points de retraits par la KNVB.





Une dette de plus de 14 millions d'euros

À la fin du mois d'avril, la commission avait déjà menacé de révoquer la licence. Le 17 mai, en raison de « l'évolution positive entourant le transfert des actions à une fondation indépendante », elle avait accordé un mois et une semaine de délais supplémentaire au club pour « mettre de l'ordre dans ses affaires » et « trouver un nouveau propriétaire. » Mais le rapport rendu le 24 juin à midi s'est révélé insuffisant pour assurer la pérennité. Le créancier principal, Coley Parry, à travers sa société Common Group, accuse une dette de « plus de quatorze millions » d'euros, selon le média néerlandais Voetbal International.





Le club situé dans la province de Gueldre dispose d'un dernier recours : déposer un appel par écrit dans les cinq jours suivant la date de la décision. Chose faite instantanément par le Vitesse après l'annonce de la commission, indique le communiqué. « On s'attendait à ce qu'une telle décision soit prise, a réagi le directeur général par intérim, Edwin Reijntjes. Nous n'avons en effet pas pu fournir à temps les informations requises. Comme nous l'avons également annoncé à la KNVB, nous ferons immédiatement appel. »







D'après les médias locaux, le Néerlandais Guus Frank, gérant d'une société d'investissement, serait un potentiel repreneur, une fois « l'achèvement de la restructuration de la dette et sous réserve de l'approbation et de l'octroi éventuel de la licence par la KNVB. » Dans un communiqué relatif au retrait de la licence, le club a confirmé son intérêt dans le dossier. Frank McCourt, propriétaire de l'Olympique de Marseille, s'était également montré intéressé, avant de renoncer face à l'ampleur de la dette à résorber.





« Nous abordons ce processus avec confiance », a cependant renchéri Reijntjes. Si l'appel est rejeté, un recours devant le tribunal civil est toujours envisageable.





Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas en 2017, son unique grand titre, le Vitesse est descendu en Deuxième Division pour la première fois en 35 ans. Le Belge Loïs Openda, 88 matches entre 2020 et 2022, avait notamment participé au financement participatif pour sauver le club. La Keuken Kampioen Divisie doit reprendre le 9 août.