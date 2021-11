La Ligue 1 et Lionel Messi vont faire leur retour sur les télés belges

Le football français de retour à Eleven Sports

La Ligue 1 va de nouveau être diffusée en Belgique. Après trois ans et demi d'absence, le foot français fait son retour sur Eleven Sports.





Le débat était revenu sur le devant de la scène avec l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Il semblerait que regarder les matches de la star argentine sera bientôt de nouveau possible en Belgique. Selon Sport/Foot Magazine, un accord a été trouvé pour qu’Eleven diffuse au minimum deux affiches de Ligue 1 par week-end. Celles des vendredi et dimanche soir, en plus d’un match potentiel le samedi en début de soirée.