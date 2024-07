La meilleure compétition entre l'Euro et la CAN ? Nabil Djellit a choisi

Ces derniers jours, le monde du football vibre principalement pour l'Euro 2024, qui se déroule en Allemagne. Mais dans certains plateaux de télévisions ou sur les réseaux sociaux, des comparaisons sont faites entre l'Euro et la CAN.







Journaliste et consultant franco-algérien, Nabil Djellit a tranché. Pour lui, la compétition africaine est bien meilleure que l'européenne. "Quel Euro en bois ! Vivement la prochaine CAN", a-t-il publié après la rencontre Angleterre - Suisse, qui s'est terminée par une victoire anglaise aux tirs au but, après un match généralement sans spectacle.









Cependant, il devra prendre son mal en patience puisque la prochaine CAN aura lieu fin 2025 au Maroc.