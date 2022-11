La mère d'Embolo défend son fils et tacle durement la fédé camerounaise

En inscrivant le but de la victoire de la Suisse face au Cameroun (1-0), Breel Embolo, malgré une célébration des plus sobres et respectueuses, s’est attiré les foudres de nombreux supporters des Lions indomptables sur les réseaux sociaux. Né à Yaoundé où il a grandi jusqu’à ses quatre ans, le numéro 7 helvète reste toujours très attaché à ses racines, son père vivant d’ailleurs toujours au pays.





Face aux critiques reçues, c’est sa mère qui est montée au créneau pour défendre son fils : «?Laissez mon fils tranquille. Les Suisses l’ont formé, et il a fait le job. Et vous, au lieu de former vos joueurs, il n’y a que de la magouille chez vous. Pour entrer dans l’équipe nationale, vous devez donner telle somme, et il faut être dans Utopia (société de management très fortement soutenue par Samuel Eto’o), pendant que les Suisses forment mes enfants.?»