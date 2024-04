La mère de Kylian Mbappé bientôt propriétaire d'un club ?

Selon les informations de la presse locale, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, serait candidate au rachat d’un club de National 1.





Les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir du Nîmes Olympique. Actuellement treizième du National 1, qui reléguera pas moins de six équipes sur dix-huit en fin de saison, les Crocodiles se battent pour leur survie dans le troisième échelon du football français. Ça, c’est sur le terrain. Côté administratif, il risque d’y avoir également pas mal de mouvements avec le départ probable de Rani Assaf. Le divorce entre le propriétaire du club controversé et la municipalité de Nîmes est consommé, laissant présager une probable vente du club après des années de conflit avec les supporters.





Fayza Lamari (la mère de Kylian Mbappé) prête à racheter le NO ?





Chaque potentielle vente ramène son lot de candidats intéressés. Aujourd’hui, Objectif Gard a dressé un état des lieux des repreneurs susceptibles. Parmi eux, figure le nom de Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, accompagné d’un groupe d'investisseurs. Le média local s’appuie sur deux récentes visites de l’ancienne joueuse de handball reconvertie femme d’affaires dans la région. Une information toutefois démentie par l’avocate de Mme Lamari : « Je n’ai pas connaissance d’un projet de reprise du Nîmes Olympique ». Mais une source proche du dossier assure et explique cet intérêt soudain : « Elle reconnaît que le club possède un grand potentiel de supporters, et elle possède une maison au Thor (Vaucluse, à 65 kilomètres du stade des Costières). Cependant, elle estime que le prix demandé par Rani Assaf est excessif, et que le centre de formation nécessite d'importants investissements en termes de travaux ».









Le City Group se renseigne





Dans son article, Objectif Gard fait également état de la démarche de Guy Cotret, soutenu par cinq ou six investisseurs. L’ancien président de l’AJ Auxerre (entre 2013 et 2017) s’était d’ailleurs porté officiellement candidat en décembre dernier : « Je suis intéressé par la reprise de Nîmes Olympique ». Par ailleurs, un autre groupe suit de près l'évolution du dossier : le City Football Group. Des représentants de ce groupe se seraient rendus à Nîmes pour explorer la possibilité de faire du Nîmes Olympique un nouveau club affilié, l'intégrant ainsi à leur réseau mondial comprenant déjà douze autres clubs.