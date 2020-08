La NBA et ses joueurs s’accordent sur une reprise et veulent créer une « coalition de justice sociale »

Conclu vendredi, l'accord met fin à trois jours de suspension de la compétition, déclenchés pour soutenir Jacob Blake, blessé par la police de sept tirs dans le dos.









La NBA et le syndicat des joueurs du championnat de basket-ball américain (NBPA) ont annoncé, vendredi 28 août, que les rencontres des playoffs reprendraient samedi, trois jours après le boycott des joueurs pour protester contre l’injustice raciale dans le sillage de l’affaire Jacob Blake.





« Toutes les parties ont convenu de reprendre les matchs de playoffs [phases finales du championnat] samedi 29 août », ont écrit les patrons des deux instances, Adam Silver et Michelle Roberts, affirmant avoir eu « une conversation franche, passionnée et productive jeudi entre les joueurs, les entraîneurs et les propriétaires d’équipes concernant les prochaines étapes pour approfondir nos efforts collectifs et nos actions en faveur de la justice sociale et de l’égalité raciale ».





Cette réunion téléphonique longue de plusieurs heures, impliquant également les représentants du syndicat des joueurs ainsi que Michael Jordan dans un rôle de médiateur avec les propriétaires de franchises – lui-même étant le seul Noir à l’être avec les Charlotte Hornets – a été décisive, même si les joueurs avaient voté le matin même pour la reprise.





Le but était de lancer des plans d’action pour accentuer la lutte contre le racisme et de presser notamment les propriétaires de franchises « à être proactifs et non pas réactifs », selon The Athletic, citant plusieurs joueurs.





« Plaidoyer pour une réforme significative de la police »





Trois axes principaux ont été détaillés dans le communiqué de la NBA et de la NBPA. La NBA et ses joueurs vont « créer immédiatement une coalition pour la justice sociale, qui se concentrera notamment sur l’amélioration de l’accès au vote et le plaidoyer pour la réforme significative de la police et de la justice pénale ».





« Les patrons de franchises, propriétaires de leur salle, travailleront avec les responsables des élections locales pour la convertir en lieu de vote pour les prochaines élections, notamment destiné aux communautés vulnérables au Covid-19 », poursuit le texte.





Enfin, « la ligue travaillera avec les joueurs et ses partenaires pour créer et inclure des spots publicitaires durant chaque match de playoffs consacrés à la promotion d’un plus grand engagement civique lors des élections nationales et locales ».







Affectés par le sort de Jacob Blake, gravement blessé après s’être fait tirer dessus à sept reprises dans le dos lors de son interpellation à Kenosha, non loin de Milwaukee, leur ville de résidence, les joueurs des Bucks ont boycotté le match contre le Magic d’Orlando. Ce qui a obligé la NBA à le reporter, ainsi que Houston-Oklahoma City, Lakers-Portland, également prévus ce jour-là, Clippers-Dallas, Denver-Utah et Toronto-Boston, programmés jeudi. C’est dans cet ordre a priori que les matchs reprendront, les trois de mercredi samedi, et ceux de jeudi, dimanche.