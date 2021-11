La nuit des Bleus : 22 points pour Batum, son meilleur total en NBA depuis mars 2018

Le capitaine des Bleus a marqué 22 points, son total le plus élevé en NBA depuis mars 2018, dans la cinquième victoire de suite des L.A. Clippers, contre Portland (117-109). Rudy Gobert et Utah ont repoussé Atlanta (110-98).



Il n'avait plus marqué autant en NBA depuis une sortie à 29 points le 10 mars 2018, quand il jouait à Charlotte avec Kemba Walker et Dwight Howard. Responsabilisé offensivement en l'absence (durable) de Kawhi Leonard, Nicolas Batum répond présent avec un deuxième match à 20 points ou plus en moins d'une semaine, à chaque fois avec la même adresse à trois points : 6/8.



Au Staples Center, les 22 points du Normand en 29 minutes (plus 6 rebonds) ont aidé les Los Angeles Clippers à repousser des Portland TrailBlazers accrocheurs (117-109), leur cinquième victoire de rang. Les visiteurs n'étaient qu'à une possession à 3'30 de la fin (103-100) avant un 11-2 des Californiens, dont deux paniers primés de Batum, à chaque fois sur passe décisive de Paul George.



À Salt Lake City, Utah a préservé sa deuxième place dans la conférence Ouest, derrière les Golden State Warriors de l'incandescent Stephen Curry, en battant Atlanta (110-98). Face à des Hawks qui déçoivent cette saison mais qui ont été adroits mardi (18/35 à 3 points), Rudy Gobert n'a joué que 24 minutes, gêné par les fautes, mais a eu le temps de gober 14 rebonds (plus 9 points, 2 contres).



En face, Timothé Luwawu-Cabarrot a aussi peu joué que la veille (5 minutes) mais sans la même efficacité (0 point). Le Cannois n'a vraiment joué qu'à la fin du troisième quart-temps, le temps de manquer deux tirs primés, en rotation de Solomon Hill malgré l'absence des titulaires aux postes qu'il peut occuper - arrière (Bogdan Bogdanovic, cheville) et ailier (DeAndre Hunter, poignet).