La polémique ne désenfle pas pour Pierre Ménès.

L'émission du Canal Football Club faisait son retour, dimanche, quinze jours après le début de l'affaire Ménès...







Le Canal Football Club de ce dimanche était forcément très attendu. Après avoir fait relâche le week-end précédent en raison de la trêve internationale, le CFC reprenait en effet ses droits à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, deux semaines après la diffusion du documentaire co-réalisé par Marie Portolano, « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », et les premières révélations incriminant Pierre Ménès.





Canal+ a eu beau décider en haut lieu de couper les séquences du documentaire concernant le chroniqueur vedette du CFC, l’effet Streisand fut dévastateur et Pierre Ménès, pointé du doigt pour plusieurs agressions sexuelles, est devenu, depuis quinze jours, le premier symbole du sexisme qui a cours dans les rédactions sportives. Et ses excuses, tardives et pas forcément convaincantes, n’ont pas suffi pour éteindre la polémique. A tel point que l’ancien journaliste de L’Equipe comme l’état-major de la chaîne cryptée ont dû se rendre à l’évidence: son retour à l’antenne était impossible.





Un silence arsoudissant





A en croire Le Monde, Pierre Ménès a même été suspendu jusqu’à nouvel ordre, en attendant qu’une « analyse approfondie » permette de statuer sur son cas. C’est donc sans son « animateur numéro un » comme il aime à se présenter que le CFC a repris. Comme si de rien n’était. Car s’il a fallu prendre son mal en patience, conséquence du doublé français au Grand Prix moto du Qatar, Hervé Mathoux et son équipe, avec entre autres Habib Beye, Laure Bouleau et Christophe Jallet, ont pris le partie de ne pas évoquer l’absence de leur habituel acolyte.





Eu égard à la polémique déclenchée par l’affaire Ménès, évoquer l’absence du journaliste de 57 ans était forcément périlleux et c’est donc la carte de la prudence qui a été jouée. Une décision qu’on peut évidemment imaginer avoir été prise en haut lieu. Et Stéphane Guy, licencié l’hiver dernier pour avoir témoigné son soutien à Sébastien Thoen à l’antenne, peut attester qu’il vaut mieux, à Canal+, s’en tenir au rectangle vert…