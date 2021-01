La presse espagnole cinglante pour Eden Hazard: “Il est temps qu’il réalise qu’il joue pour le Real Madrid”

Eden Hazard, joueur Real Madrid

Titularisé pour la première fois depuis le 28 novembre, Eden Hazard a joué 75 minutes sur le terrain enneigé d’Osasuna (0-0). Une rencontre qui a fait couler beaucoup d’encre dans les rangs madrilènes. Toujours très loin de son meilleur niveau, le Diable Rouge n’a pas été épargné par la presse espagnole après une prestation sans folie. Un an et demi après son transfert au Real, son crédit semble tout doucement épuisé.





Après deux montées au jeu contre Elche et le Celta Vigo, le Diable Rouge faisait à nouveau partie du onze de base de Zinédine Zidane. Pour rappel, le Belge s’était blessé à la cuisse droite le 28 novembre dernier contre Alaves.





Si Hazard n’a pas livré un mauvais match et aura pris ses responsabilités en accélérant le jeu, il fut loin d’éblouir les observateurs. La presse espagnole s’est montré particulièrement cinglante avec notre compatriote. Le commentateur de AS n’y est pas allé de main morte pendant son direct à la radio. “Il est temps que Hazard réalise qu’il joue pour le Real Madrid. Il doit jouer comme une star, ne fut-ce que par rapport à son salaire”.





Le journal pro-madrilène en a rajouté une couche dans un éditorial ce dimanche. “Hazard est devenu un joueur anodin, comme les autres, qui n’est plus capable de prendre des risques pour faire la différence” (...) Il ôte même du temps de jeu à d’autres joueurs qui sont plus fit que lui et méritent davantage d’être sur la pelouse”. Dur, très dur pour le Belge. Depuis son arrivée, les critiques n’ont sans doute jamais été aussi virulentes.





“Verrons-nous encore un jour le vrai Hazard?”, s’interroge Marca. “Il ne se soigne pas en vacances, il est blessé, il manque de rythme, le terrain n’est pas bon. On lui trouve toujours une excuse pour expliquer qu’il n’est plus le Hazard de Chelsea. Entre-temps, nous sommes en janvier 2021 et il n’est plus que l’ombre du crack que Madrid avait recruté”.





Force est d’admettre que depuis son arrivée, Eden Hazard n’a pas encore justifié les 120 millions investis en juin 2019 par le Real Madrid. Les mauvaises langues ne manqueront pas de souligner que Lionel Messi aura marqué plus de buts en quatre jours (deux contre Bilbao mercredi, deux contre Grenade samedi) que Hazard en un an et demi (3). Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande du Belge, qui vient de fêter ses 30 ans, ne serait plus que de 50 millions. Les prochains mois, avec la Super Coupe et le retour de la Ligue des Champions, seront sans doute décisifs pour l’avenir du Brainois.