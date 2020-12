La règle des cinq changements approuvée par la Pro League

La règle des 5 changement approuvée en Pro League

Le conseil d’administration de la Pro League a approuvé, lundi lors de son assemblée générale, la règle provisoire autorisant cinq changements dans un match officiel pour la saison 2020-2021. Elle doit être approuvée par le conseil supérieur de l’Union belge de football avant d’entrer en vigueur le 1er janvier 2021.

En cas d’approbation, les clubs pourront effectuer cinq changements, lors de trois moments différents, au cours des rencontres de Jupiler Pro League, de 1B Pro League et de Croky Cup. “L’introduction de la possibilité d’effectuer jusqu’à cinq changements permet à la Pro League de répondre à la demande des clubs de pouvoir réduire la charge des joueurs lors des prochains mois”, pouvait-on lire dans le communiqué.





Cette modification des lois du jeu a été introduite la saison dernière dans la plupart des championnats européens après l’interruption des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus. Le but était de préserver la santé des joueurs, soumis à un rythme effréné de matches après une longue période sans jouer.





Les petits clubs mécontents





La Belgique, qui avait décidé d’arrêter son championnat, n’avait pas implémenté la règle au début de l’exercice 2020-2021, contrairement à la plupart des championnats européens (France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas). La Premier League l’avait autorisée temporairement pour terminer la défunte saison mais a commencé l’actuelle avec trois changements uniquement. Cela a d’ailleurs provoqué l’ire de Jürgen Klopp (Liverpool) et Pep Guardiola (Manchester City), engagés sur tous les fronts.