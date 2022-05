La réponse salée de Diomansy Kamara à Alain Saint-Maximin !

Dans un entretien avec le magazine So Foot, l’attaquant de Newcastle, Alain Saint-Maximin, est revenu sur sa carrière. Sûr de ses forces, le joueur de 25 ans a assuré être de la même trempe que Sadio Mané et que seul un soutien de taille à ses côtés pourrait davantage le mettre en évidence. « Ceux qui ont joué avec moi savent très bien qu'en matière de qualité pure, je n'ai rien à envier à Sadio Mané. (...) Le jour où j'aurai un joueur capable de finir les actions, je vais faire des saisons à 10-15 passes décisives, et je vais changer de dimension dans la tête des gens », déclarait-il.

Des propos qui ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux de la part d’internautes trouvant la comparaison de l’attaquant français « osée ». Du même avis que le public, Diomansy Kamara a tenu à participer au débat. L’ancien international sénégalais n’y est pas allé de main morte avec Saint-Maximin. « Saint Maximin veut juste nous distraire. Son meilleur ratio, c’est 6 buts en ligue 1 à Nice sur une saison, 3 ans en Angleterre à Newcastle pour un total de 11 buts ... (3 a 4 buts par saison ) !! », assène-t-il dans un post Instagram.

Pour le consultant de Canal+, la comparaison n’a pas lieu d’être au vu de la dimension actuelle du « Nianthio » : « Pardon arrêtons la plaisanterie Sadio et lui ne boxent pas dans la même catégorie. Courir vite ne fait pas de toi un footballeur, ça fait de toi un sprinteur . Sadio, c’est 100 buts à Liverpool, meilleur buteur Africain en ligue des champions à élimination directe avec 15 réalisations devant des cadors tels que Drogba, Eto'o ou Adebayor. Qu’il se calme un peu et qu'il arrête de nous divertir. »

Avant de terminer avec un « Goodnight », comme pour dire que le débat est clos.