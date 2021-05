[Vidéo] La simplicité de N'Golo Kanté à la sortie de Stamford Bridge fait le buzz

S'ils n'étaient pas les favoris des bookmakers, les hommes de Thomas Tuchel ont déjoué tous les pronostics et se sont qualifiés pour la Finale de la Ligue des champions. Bien évidemment, la dernière marche est tout aussi difficile à gravir que celle permettant d’éliminer le Real Madrid, néanmoins les blues ne l'ont pas volé. Élu homme du match aller, N'Golo Kanté a encore régalé les internautes et ses coéquipiers sur le pelouse de Stamford Bridge. Comme si cela ne suffisait pas il a fait, sans le vouloir, le buzz sur les réseaux sociaux en quittant l'enceinte de Chelsea.



Kanté encore partout



Quand Thomas Tuchel débarque à Chelsea, il décide de rebattre les cartes en alignant des onze de départs différents. Les oubliés de Frank Lampard se retrouvent titulaires et les indiscutables doivent gagner leur place. Le champion du monde N'golo Kanté est logé à la même enseigne que les autres et fait quelques séjours sur le banc de touche. Néanmoins, il redevient vite un élément essentiel aux yeux de Thomas Tuchel. Hier, mercredi 5 Mai, les Blues ont dominé les Madrilènes notamment au milieu de terrain. Tout comme au match aller, le milieu de terrain français et a été élu comme la semaine dernière homme du match.



Si le grand public a pu découvrir un homme timide et réservé lors de la victoire française en coupe du monde, le milieu de terrain de poche a encore une fois démontré sa simplicité en quittant Stamford Bridge.





Chelsea est un des quartiers les plus riches de Londres et quand N'golo Kanté quittent le stade au volant de sa Mini Cooper, comme tout le monde, les fans n'ont pas pu s'empêcher de lui réserver une attention toute particulière. On vous laisse découvrir la vidéo en intégralité ci-dessous :

Kanté encore énorme



Au début de sa carrière, N'golo Kanté est un pur numéro 6, un excellent récupérateur toujours placé devant la défense.

Le milieu de terrain est capable de couvrir une très grande partie du terrain, il est partout. Néanmoins, Sarri alors entraineur de Chelsea décide de le faire jouer relayeur, ce fameux joueur "box to box" qui plaît tant aux anglais. Depuis Lampard et Thomas Tuchel l'utilisent aussi dans cette position.



En plus d’être omniprésent dans le pressing et la récupération, le champion du monde a de nouveau été très bon dans l’utilisation du ballon, en étant tout simplement à l’origine des deux buts signés Timo Werner (28e) et Mason Mount (85e).



A lui tout seul il a ettouffé le milieu de terrain expérimenté du Real Madrid. Son contrat court jusqu'en 2023 et il se pourrait bien que de nombreux clubs se penchent sur son cas la saison prochaine. Pas certain que les dirigeants de Chelsea le laissent partir.