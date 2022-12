La sortie lunaire de Rigobert Song : “Nous avons plus de titres que le Sénégal, donc…”

Rigobert Song, Coach des Lions indomptables

Les affiches des 8es de finale de la coupe du monde vont être entièrement connues aujourd’hui avec les rencontres des groupes G et H. Dans le groupe G, les Lions indomptables vont faire face au Brésil. Les hommes de Rigobert Song sont dans l’obligation de gagner pour espérer continuer l’aventure au Qatar.





A ce sujet, le sélectionneur des Lions a confié que l’exploit était possible d’autant plus que d’autres nations africaines l’ont réalisé. L’ancien international camerounais a beaucoup plus insisté sur le passé glorieux du Cameroun par rapport au Sénégal pour étayer sa thèse.





« Ça fait toujours plaisir que l’Afrique soit représentée. Nous aussi, nous devons faire la même chose. Parce que quand on regarde l’histoire du football africain, le Cameroun reste l’équipe qui a plus de titres que le Sénégal, sauf si je me trompe. Donc, vous comprenez bien que si le Sénégal a réussi à le faire, pourquoi pas le Cameroun. Je me dis que ça va être juste la continuité et c’est un signe de motivation », a-t-il dit.