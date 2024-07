La sortie polémique d’Alvaro Morata avant le choc face à la France: “En Espagne, on ne respecte rien ni personne”

Un timing qui pose question. À quelques heures de la demi-finale de l’Euro face à la France, Alvaro Morata a créé la polémique en dénonçant les critiques qu’il subit en Espagne.



“En Espagne, on ne respecte rien ni personne.” Alvaro Morata ne s’est pas fait que des amis en Espagne en accordant une interview explosive au média El Mundo, alors que son équipe prépare la demi-finale de l’Euro face à la France. Le joueur de 31 ans se dit lassé par les critiques dont il fait l’objet, et évoque la fin prochaine de sa carrière internationale. “Il est probable que je quitte l’équipe nationale après le Championnat d’Europe”, a-t-il affirmé.