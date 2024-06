La sortie retentissante du boss de Manchester City sur l’avenir de Guardiola !

L'avenir de Pep Guardiola est assez flou et incertain, alors que le contrat de l'Espagnol expire en 2025.





Mail Sport a révélé, fin mai, que l'ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich allait partir dans un an. D'après le Mirror, la direction de Manchester City ne l'entend pas de cette oreille, et souhaite prolonger le contrat de l'intéressé, en lui promettant notamment une reconstruction de l'effectif, qui pourrait perdre Kevin De Bruyne ou Bernardo Silva cet été. Dans des propos relayés par Fabrizio Romano, sur X, le président du club anglais, Khaldoon Al Mubarak, a confié ses intentions concernant le technicien : “Cette décision sur son avenir est toujours une décision que nous prendrons ensemble. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous trouverons, comme nous l'avons toujours fait, la bonne solution qui fonctionne pour Pep (Guardiola) et pour nous”.









Les Cityzens veulent conserver l'entraîneur de 53 ans, mais la déclaration du dirigeant est assez ouverte pour qu'un départ ne soit pas forcément à exclure.