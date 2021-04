La SuperLeague remporte une première victoire judiciaire

Un tribunal madrilène vient de statuer, empêchant la FIFA et l'UEFA d'interdire la Super League européenne.Selon une dépêche de l'Agence France-Presse, un tribunal de Madrid interdit à l'UEFA et à la FIFA toute mesure contre la Super League.Le tribunal de commerce n°17 de Madrid indique avoir « ordonné à la FIFA et l'UEFA (...) de s'abstenir d'adopter toute mesure ou action ou d'émettre toute déclaration ou communiqué qui empêche ou pose des difficultés, de forme directe ou indirecte, à la préparation de la Super League de football. »