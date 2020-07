Lakers : LeBron vise le trophée de MVP

Alors que les votes pour le titre de MVP de la saison régulière sont désormais clos, LeBron James a estimé être candidat au trophée car il a démontré ce qu’il était capable de faire.







Déjà MVP de la saison régulière en 2009 et 2010 avec Cleveland et en 2012 et 2013 avec Miami, LeBron James parviendra-t-il à décrocher un cinquième trophée individuel avec une troisième équipe différente ? On le saura dans les prochaines semaines, lors de l’annonce des lauréats. Si l’on en croit les prévisions des journalistes spécialisés, le titre de MVP devrait se jouer entre la star des Lakers et le tenant du titre, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee). En attendant, LeBron James s’est exprimé ce lundi devant quelques journalistes dans la “bulle” d’Orlando, où la saison reprendra dans dix jours, et il s’est clairement (et à juste titre) positionné comme un candidat au titre de MVP : “Je pense avoir montré ce que j’étais capable de faire. Pas uniquement individuellement, mais aussi collectivement puisque nous sommes en tête de la conférence Ouest”, a-t-il déclaré.





LeBron James meilleur passeur de NBA !





Cette saison, alors qu’il a fêté ses 35 ans en décembre, “King James” a encore signé des statistiques haut de gamme, avec 25,7 points, 7,9 rebonds et 10,6 passes de moyenne en 35 minutes, ce qui fait de lui le meilleur passeur de toute la Ligue ! Des statistiques qui paient, puisque les Lakers sont la meilleure équipe de l’Ouest (49 victoires – 14 défaites), avec cinq victoires d’avance sur leurs dauphins et voisins, les Clippers. La semaine passée, la NBA a annoncé que les votes pour les trophées individuels (MVP, meilleur défenseur, meilleur rookie, meilleur entraîneur, meilleur sixième homme…) ne prendront pas en compte les performances réussies dans la bulle, afin de ne pas pénaliser les joueurs et les équipes qui sont absentes en Floride. Une décision qui comprend la star des Lakers : “Je ne suis pas déçu, c’est ainsi. Ce sont des choses que je ne peux pas contrôler. Il y a eu beaucoup de débats sur le sujet “LeBron était capable de faire des choses à l’Est, mais le serait-il à l’Ouest ?” J’ai entendu tout ça”. Et il a apporté une réponse très claire !