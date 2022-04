Lamb – Le Roi des arènes, Modou Lô, n’exclut pas de faire carrière en MMA

Si ses fans sont maintenant satisfaits de le voir tel le Roi des arènes, Modou Lô n’exclut pas de livrer un jour un combat en MMA. Une discipline que certains de ses camarades lutteurs ont déjà expérimentée (Record).



En France durant le mois de février pour préparer son combat contre Ama Baldé, qui était prévu le 13 mars passé, avant son report à la suite de sa blessure, Modou Lô s’entraînait avec les frères Sissokho, des pratiquants de la MMA. Et durant son séjour auprès de cette fratrie, Xaragne Lô a pris goût au MMA et n’écarte pas la pratique de cette discipline, un jour.



“Pourquoi pas ? Je pourrais, bien sûr, un jour, disputer un combat MMA. D’ailleurs, j’étais avec la famille Sissokho. Et ils pratiquent la discipline. Ce sont eux qui m’accompagnaient lors de mes entraînements en France. 15 jours avant mon retour à Dakar, il y avait un combat et nous étions tous partis y assister. Il n’est donc pas exclu qu’un jour, je fasse du MMA”, a révélé le Roi des arènes, Modou Lô.



Réputé être un bon puncheur dans l’arène, Modou Lô pourrait réussir dans le MMA en plus de son large bagage technique. L’avenir nous en dira plus pour l’heure il devra défendre sa couronne prochainement contre Ama Baldé.