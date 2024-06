Lamine Camara à Everton ? La réaction de Gana Guèye

Lamine Camara, la pépite sénégalaise du FC Metz, est annoncé avec insistance en Angleterre plus précisément à Everton. Interrogé par le journal spécialisé Record, la sentinelle des Toffees, Idrissa Gana Guèye, marque sa surprise. «Je n’étais pas au courant», réagit le milieu de terrain des Lions du Sénégal.



Ce dernier s’empresse toutefois d’ajouter : «On serait très heureux de l’accueillir parmi nous.»



Gana Guèye loue par la suite les qualités de son coéquipier en sélection nationale : «C’est un jeune pétri de talent, qui a l’avenir devant lui, et qui continue de faire son chemin. On se connaît déjà en sélection, et si on partage le même club, ce serait une grosse fierté pour moi. Dans ce cas, je continuerai toujours de jouer ce rôle de grand-frère. Je lui souhaite une belle carrière.»