LAMPARD : « JE SUIS DÉÇU DE NE PAS AVOIR EU LE TEMPS »

Remercié, lundi, par son club de toujours, Frank Lampard a tenu à adresser un message garni d'émotions. Il souhaite le meilleur à ses anciens joueurs, au club et à son ex-président Abramovitch.



Frank Lampard, quoique déçu de ne pas avoir eu assez de temps pour emmener les Blues au terme de la saison, reste reconnaissant envers les fans de Chelsea et la direction. Malgré des tensions persistantes avec le bras droit d’Abramovitch, Marina Granovskaia, le manager anglais a su redonner un nouvel élan aux Blues dès son arrivée en 2019, en se qualifiant en Ligue des Champions. Cette qualification a permis à Frank Lampard et son staff de bénéficier d’un recrutement conséquent lors du dernier mercato estival. Un mercato qui n’a pas porté ses fruits cette saison. Contraint d’avoir dû exercer son métier d’entraîneur dans une période si complexe, le meilleur buteur de l’histoire des Blues (221 buts), adresse un dernier message, élégant et sans rancunes au micro de Sky Sports.





« Je suis déçu de ne pas avoir eu le temps cette saison de faire avancer le club et de l’amener au niveau supérieur. Je tiens à remercier M. Abramovitch, le conseil d’administration, les joueurs, mon staff et tous les membres du club pour leur travail acharné et leur dévouement, en particulier en ces temps difficiles. Je souhaite à l’équipe et au club plein de succès pour l’avenir »





Lampard, le dénicheur de jeunes

« Lorsque j’ai accepté ce rôle, j’ai compris les défis qui m’attendaient dans une période difficile pour le club. Je suis fier des choses que nous avons accomplies et je suis fier des joueurs de l’académie qui ont fait leur entrée dans l’équipe première. Ils sont l’avenir du club. » Avec Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James, Fikayo Tomori, ou encore Billy Gilmour, Lampard a su démontrer sa bonne utilisation des jeunes de l’académie. Les résultants récents des Blues ont eu raison de lui, et à l’instar des tacticiens de Chelsea depuis 15 ans, Lampard n’a pas fait long feu. Si ce n’est pas encore officiel, l’ex-tacticien de PSG, Thomas Tuchel devrait lui succéder prochainement. L’ex-international anglais a quand même reçu une multitude de messages de soutien de la part des meilleurs coachs de Premier League : un bel hommage pour son départ.