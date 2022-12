« 1mn de silence pour Mbappé » : la France se plaint des provocations du gardien argentin

La provocation du gardien argentin, Emiliano Martinez

La France a perdu la finale de la Coupe du Monde 2022. C’est un secret de polichinelle ; mais après cette défaite, certains joueurs argentins ont eu des comportements déplacés envers leurs homologues de l’équipe de France. Il s’agit notamment du gardien argentin Emiliano Martinez. La Fédération française de football a déposé une plainte auprès de la Fédération sœur argentine, en raison des provocations de ce gardien notamment. Emiliano Martinez est mis en cause pour avoir demandé « une minute de silence » pour Kylian Mbappé lors des célébrations de l’équipe argentine dans les vestiaires du stade de Lusail à Doha au Qatar.





« Poupée Mbappé »





Pendant la caravane organisée, au retour de l’équipe en Argentine, Martinez a aussi exhibé une poupée ayant le visage de Kylian Mbappé. Le gardien faisait apparemment une fixation sur l’attaquant du PSG qui lui, a marqué trois buts lors de cette finale. Le président de la FFF Noël Le Graët a également dénoncé les insultes et provocations racistes dont certains footballeurs de l'Equipe de France ont été victimes de la part des supporters argentins. "J'ai écrit à mon homologue de l'AFA (Fédération argentine de football). Ces excès me paraissent anormaux dans le cadre d'une compétition et je les comprends difficilement. Cela va trop loin, le comportement de Mbappé a été exemplaire" a déclaré le patron de la FFF dans une interview accordée au journal Ouest-France. Outre Noël Le Graët, Adil Rami, l'ancien champion du monde, a aussi condamné ces comportements.





« La plus grosse merde du monde du football »