«Aucune classe» : le PSG en colère contre Kylian Mbappé après ses déclarations

Le PSG n’a pas du tout apprécié les déclarations de Kylian Mbappé en conférence de presse, au lendemain de l’officialisation de son arrivée au Real Madrid pour les cinq prochaines saisons.





Une sortie très remarquée. Au lendemain de l’officialisation de son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé a tenu une conférence de presse, mardi, en marge du match de préparation à l’Euro 2024 de l’équipe de France contre le Luxembourg. S’il a brièvement commenté sa signature dans le club espagnol, le capitaine des Bleus a plus longuement évoqué sa dernière saison avec le PSG, avec des propos très durs à l’égard de son ancienne équipe.





«ON M'A PARLÉ VIOLEMMENT»

Et ses déclarations n’ont pas du tout été appréciées par le club de la capitale. Si ce dernier s’est refusé à tout commentaire, une source proche du club, interrogée par l’AFP, a estimé que le joueur «n’a absolument aucune classe». «Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais dicté la moindre décision à l’équipe. Luis Enrique l’a même dit lui-même, mais malgré tout, Mbappé dit quelque chose et tout le monde imprime comme si c’était la vérité», a ajouté cette même source.





Devant la presse, Kylian Mbappé a notamment confié que le club était prêt à ne plus le faire jouer, alors qu’il n’avait plus qu’un an de contrat, et qu’on lui avait parlé «violemment». S’il ne l’a pas nommé, ses propos semblaient viser le président Nasser al-Khelaïfi. «On m’a fait comprendre que je ne jouerais pas avec Paris, on me l’a dit en pleine face, on m’a parlé violemment, on me l’a dit», a-t-il assuré, tout en affirmant que Luis Enrique et Luis Campos l’«ont sauvé».





«Au PSG, je n’étais pas malheureux, cela serait cracher dans la soupe et au visage des gens qui m’ont défendu. J’ai toujours été heureux. Mais des choses et des gens me rendaient malheureux», a-t-il déclaré dans un dernier tacle adressé à certains de ses anciens dirigeants.