« Ce n’est pas vrai… », Sadio Mané dément une accusation portée contre lui à Liverpool

Sadio Mané clarifie dans une interview exclusive accordée au média américain DAZN la saga selon laquelle il était souvent responsable des retards à Liverpool.



« Ce n’est pas vrai, proteste-t-il, ce n’est arrivé qu’une fois. Nous allions à Milan et j’ai oublié mon passeport. C’est la seule fois où j’ai oublié mon passeport. Ça arrive, mais c’était vraiment la seule fois. »



Au lieu de cela, l’ancien Red révèle qu’il est souvent passé à la caisse en raison d’autres règlements intérieurs non respectés.



« Il y avait des retards, le téléphone portable était allumé pendant la réunion ou pendant le repas. Ensuite, il y avait des amendes. Parfois, je m’en foutais et je payais simplement. Ouais, d’accord, voici votre argent », a-t-il ajouté.