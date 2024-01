« Des forgerons et des bûcherons » : Rémy Ngono dézingue le banc de Rigobert Song après Sénégal-Cameroun

Célèbre consultant de l'émission "Radio Foot Internationale" sur RFI, le Camerounais J.Remy Ngono a exprimé hier vendredi sa déception après le match perdu par son pays contre le Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations. L’homme a toutefois reconnu la qualité des Lions du Sénégal. « Un mélange entre la jeunesse et l’expérience ».

« Sur le banc du Cameroun, il y a des joueurs, on ne sait même pas où on les trouve »

De plus, l'adversaire du soir, avait un banc de qualité, contrairement au Cameroun, fait observer le journaliste connu pour ses proverbes africains. « Vous vous rendez compte que quand Rigobert Song, devait égaliser, il a mis Tchamadeu qui est plutôt un latéral. Mais regardez le banc du Sénégal. Vous avez Ilimane Ndiaye qui joue à l’Olympique de Marseille, regardez Nicolas Jackson, quand il entre, il joue à Chelsea. Sur le banc du Cameroun, il y a des joueurs, on ne sait même pas où on les trouve », a critiqué le consultant. Il regrette l’époque où le Cameroun était composé de footballeurs évoluant dans de grands clubs européens.

Une victoire considérée comme une humiliation au Cameroun

« Aujourd’hui, quand tu vois l’équipe du Sénégal et le banc d’Aliou Cissé et que tu regardes le banc de Song, tu dis quand même que d’un côté il y a des joueurs et de l’autre il y a de bons forgerons et des bûcherons », a encore critiqué J. Remy Ngono.