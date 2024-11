«Il aurait dû avoir cinq Ballon d’or» : Gianluigi Buffon cite l’un de ses anciens coéquipiers au PSG comme le joueur qui l’a le plus impressionné

Un peu plus d’un an après avoir mis un terme à sa carrière, Gianluigi Buffon a donné le nom du joueur qui l’a le plus impressionné durant ses trois décennies passées au plus haut niveau.





Il a côtoyé et rencontré les plus grands. Durant son immense carrière, qui a duré près de trente ans, Gianluigi Buffon (46 ans) a eu le privilège de croiser les meilleurs joueurs de son époque, que ce soit en club ou avec l’équipe d’Italie. Alors quand il s’agit de donner le nom de celui qui l’a le plus impressionné, le choix est loin d’être facile.





À deux reprises sur le podium

«J’ai joué avec trois générations, comment choisir entre Zinedine Zidane, Ronaldo, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrès Iniesta…», a lâché l’ancien gardien au Corriere della Sera, en marge de la sortie de son autobiographie «Tomber, se relever, tomber, se relever».





Mais le champion du monde 2006 avec la Squadra Azzurra, qui a définitivement raccroché les gants à l’été 2023 après un dernier passage à Parme, où il avait entamé sa carrière, a finalement jeté son dévolu sur Neymar.





«Pour le joueur et l’homme qu’il est», a justifié l’ancien portier de la Juventus Turin, ajoutant qu’il «aurait dû avoir cinq Ballon d’or». Et Gianluigi Buffon connaît bien le Brésilien pour l’avoir affronté à plusieurs reprises, mais aussi pour avoir été son coéquipier au PSG lors de la 2018-2019, sous les ordres de Thomas Tuchel.





Si son talent n’a jamais été remis en cause, l’ancien joueur du FC Barcelone, qui a terminé à deux reprises sur le podium derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo (2015, 2017), n’a jamais remporté la prestigieuse récompense à cause notamment de ses blessures à répétition et de son hygiène de vie, régulièrement pointée du doigt.