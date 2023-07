«Il manque d’éthique et de respect» : Paolo Di Canio tacle Kylian Mbappé

Après Leonardo, c’est Di Canio qui s’est payé Kylian Mbappé au sujet de son avenir et de son importance au sein du PSG.







«Il y a de l'indécence du garçon, j'appelle ça de l'indécence parce qu'il en a déjà profité l'année dernière et maintenant il joue la carte de jouer un an et de partir en tant que joueur libre pour gagner de l'argent au Real Madrid». Le message est clair, concis et limpide. Après la sortie de l’attaquant du PSG dans les colonnes de France Football il y a quelques jours, qui a mis en colère les supporters parisiens et le président Nasser Al-Khelaïfi, Di Canio ne pouvait rester muet au micro de Sky Sports Italia.





«C'est le PSG qui s'est mis dans cette situation, ils l'ont gâté et il est devenu une marque mondiale. Ils sont déjà tombés dans le panneau l'année dernière et maintenant Mbappé continue de faire sa loi » a poursuivi l’ancien joueur formé à la Lazio (1984). Les mots crus de l’Italien ne se sont pas arrêtés là. «Il y a une éthique et un respect qui n'ont pas de prix et que Mbappé n'a pas, je fais confiance à la communication du PSG, Mbappé en profite et même de beaucoup» a terminé l’ex-buteur de la Juve (1990-1993).

La suite du feuilleton Mbappé va animer le reste de l’été et la situation du natif de Bondy met le PSG dans une position compliquée. Alors partira, partira pas ? Le dénouement s’annonce bouillant.