«J'ai pris la décision d'arrêter le match»: l'arbitre d'OL-OM assume et clôt les débats

Ruddy Buquet a tenu un discours franc et clair après la soirée catastrophique entre Lyon et Marseille en Ligue 1 dimanche soir.











« Ma décision sportive a toujours été de ne pas reprendre le match. Je maintiens que c'était ma décision. Il y a des considérations autres à ne pas reprendre qu'il faut justement prendre en compte. Comme je l'ai dit, il y a le terrain et l'extra-sportif, mais in fine, j'ai pris cette décision. On se doit de protéger les acteurs du football, nous sommes les garants de cette sécurité. Il fallait prendre sa responsabilité et je l'ai prise », a déclaré Ruddy Buquet sur Amazon Prime, arbitre de OL-OM, rencontre définitivement arrêtée dimanche soir après un projectile lancé sur Dimitri Payet.