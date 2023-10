«Je ne comprends pas...» : la grosse frustration de Ismaïla Sarr

Samedi, l’Olympique de Marseille s’est incliné (1-0) face à Nice. Et Ismaïla Sarr peut bel et bien symbolisé cette équipe phocéenne en panne de réussite. L’attaquant sénégalais s’est montré entreprenant, voire dangereux, mais souvent brouillon, maladroit.



Après son but refusé pour une position de hors-jeu, en première mi-temps, l’attaquant sénégalais s’est illustré par ses lacunes techniques et son manque de lucidité face aux buts adverses. Contrôle raté, ballon envoyé dans le petit filet, mauvais choix, le Lion est passé à côté de la plaque.



De quoi susciter une grande frustration chez lui. «On répète souvent la même chose : on doit gagner ce genre de match, en première ou en deuxième mi-temps. On a tout fait, on a poussé. On a eu le contrôle du match. Je ne comprends pas pourquoi on a perdu. C’est très, très dur.»



Dépité, Ismaïla Sarr d’ajouter : «On doit mettre au fond nos occasions. Je ne sais pas quoi dire. On a besoin de gagner des matchs à l’extérieur, ce qu’on n’a pas encore réussi à faire cette saison. On va continuer à travailler. On va se concentrer sur les matchs qui viennent, à commencer par celui de jeudi.»



L’OM accueillera l’AEK Athènes pour le compte de la troisième journée de l’Europa League.