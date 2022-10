« Je suis gay » : Le coming out d’Iker Casillas qui déchaîne la toile

Carles Puyol se prête au jeu

La twitosphère n’était pas au bout de leur surprise. Une autre légende du football espagnol et rival en club du gardien, Carles Puyol, a commenté cette publication et laissé sous-entendre une relation intime entre les deux hommes. « Il est temps de raconter notre histoire, Iker », a écrit l’ancien défenseur du FC Barcelone. Une sortie de trop pour les fans virtuels des deux footballeurs qui ont rivalisé d’ingéniosité pour les tourner en dérision.







Une blague de mauvais goût…





Face au tollé provoqué par cette publication, Iker Casillas a dû supprimer son tweet qui comptabilisait plus de 250 milles « j’aimes ». D’après de nombreuse médias, cette manœuvre ne serait qu’une blague de l’ancien capitaine de la Roja. Le champion du monde 2010 avec l’Espagne aurait usé de cette ruse pour se moquer des rumeurs de la presse espagnole concernant son supposé divorce.





Casillas joue la carte du compte piraté







Ayant pris sa retraite en 2020, le gardien peut toujours effectuer de belles parades. La dernière est son tweet, en réaction à ce bad buzz, où il s’excuse et donne une drôle d’explication. « Compte piraté. Heureusement tout est en ordre. Mes excuses à tous mes followers. Et bien sûr, plus d'excuses à la communauté LGBT », écrit-il. Serait-ce suffisant pour se faire pardonner ? Surtout que lui et Puyol ont été « unfollow » par leur clubs (le FC Barcelone et le Réal Madrid) sur Twitter.