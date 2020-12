« Je vois tous les jours l'envie de Lionel Messi », assure Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça

Alors que Lionel Messi doit s'expliquer prochainement dans un entretien sur son début de saison mitigé, Ronald Koeman a déclaré qu'il ne doutait pas un seul instant de l'implication de son joueur.



Après son départ avorté du FC Barcelone à l'intersaison, Lionel Messi s'est muré dans un long silence qui a fait naître de nombreuses polémiques à son sujet. Pour mettre fin à celles-ci et rétablir la vérité, la star argentine a accepté de se confier à la chaîne espagnole La Sexta. L'entretien, qui sera diffusé le dimanche 27 décembre, fait déjà beaucoup parler de l'autre côté des Pyrénées.









« Je me sens bien et j'ai vraiment envie de me battre pour les échéances qui nous attendent »





Lionel Messi





Dans un premier extrait diffusé ce lundi, Lionel Messi revient sur ses velléités de départ et son manque supposé de motivation. « C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment cet été... Ensuite, j'ai un peu traîné au début de la saison. Mais aujourd'hui, je me sens bien et j'ai vraiment envie de me battre pour les échéances qui nous attendent, a assuré le joueur. Je suis excité. Je sais que le club traverse une passe difficile et que tout devient vite compliqué quand il s'agit de Barcelone, mais je suis impatient. »





Ronald Koeman : « Vous ne savez rien du vestiaire »









L'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, ne s'est pas montré surpris lorsqu'il a été interrogé sur les déclarations de son joueur. « Pour moi, ce n'était pas nécessaire que Lionel Messi donne une interview. Je vois tous les jours son envie, a témoigné le technicien. Bien sûr, il trouve cela difficile de ne pas gagner des matches, comme tous les autres joueurs. Je ne sais pas ce qu'il va dire dans cette interview. Nous verrons. Mais ce qu'il a dit à propos de son envie (de jouer), je le vois tous les jours. »