«L’Afrique, éternelle poubelle des déchets» : Nathalie Yamb réagit à la nomination de Noël Le Graët

Noël Le Graët n’a pas chômé, après son départ de la Fédération française de football (FFF). Contraint à la démission pour des faits présumés de harcèlement moral et sexuel, le 27 février dernier, le président de la FFF a trouvé un nouveau travail le lendemain. Il est désormais le nouveau patron du Bureau parisien de la Fédération internationale de football association (FIFA). L’octogénaire s’occupera des relations avec les fédérations africaines





«Le siège de la FIFA est à Zurich, mais le bureau…»





Mais sa nomination irrite l’activiste suisse d’origine camerounaise Nathalie Yamb. «Le siège de la FIFA est à Zurich, mais le bureau chargé des relations avec l’Afrique est en France (!) et c’est le sexiste et harceleur sexuel Noël Le Graët (81 ans) ex-président de la FFF démissionnaire, qui en prend la tête. L’Afrique, éternelle poubelle des déchets», a-t-elle tweeté il y a quelques heures.









La militante s’est par ailleurs attaquée au président Emmanuel Macron et au patron de la FIFA, Infantino.









Pour maintenir la «néocolonisation de l’Afrique via le sport»









Pour elle, l’ouverture du Bureau parisien de la FIFA en juin 2021, pour gérer les relations avec les Africains, découle d’un deal entre Macron et Infantino, et «s’inscrit dans la droite ligne du maintien de la néocolonisation de l’Afrique via le sport, le nouveau dada du Tintin de l’Élysée».













Inutile de rappeler que Noël Le Graët et Gianni Infantino sont des amis.