« L’Italie est un pays raciste » : Paola Egonu, la volleyeuse d’origine nigériane crée la polémique

C’est une figure très connue du volley-ball italien. Paola Egonu, a assisté cette semaine à la cérémonie d’ouverture du festival de Sanremo. L’Athlète n’a pas échappé aux questions des journalistes sur le racisme dans le pays, elle qui a dû quitter la sélection italienne à cause de ce phénomène. Sa réponse a été franche : « L’Italie est un pays raciste mais tout le monde n’est pas raciste ou tout le monde n’est pas mauvais. Si vous me demandez s’il y a du racisme, la réponse est oui mais l’Italie s’améliore » a-t-elle déclaré.





Ses propos n’ont pas tardé à créer la polémique, surtout dans le milieu politique. Le député du parti Action-Viva Italia Luigi Marattin, trouve que son pays n’est nullement raciste. « En Italie, il y a malheureusement beaucoup de racistes. Mais l’Italie n’est pas un pays raciste. Ce sont deux choses différentes. Et je pense que nous avons besoin de plus de respect, même de la part de ceux qui demandent plus de respect » a-t-il déclaré.





« Pour moi l’Italie n’est pas raciste »





L’ancien ministre Roberto Calderoli a corroboré ses propos. Pour lui, l’Italie n’est effectivement pas raciste. « Je voudrais lui parler pour comprendre les raisons de ce qu’elle dit. Pour moi, l'Italie n’est pas raciste. Si nous parlons de tout un pays, une telle accusation ne peut pas être lancée. D’un autre côté, il se peut que l’athlète ait rencontré un imbécile qui s’est mal comporté. Faire des différences en fonction de la couleur de peau est inacceptable » assure ce membre de la Ligue du Nord (parti politique italien).





Roberto Calderoli est connu pour ses écarts de langage et ses propos racistes. C’est lui qui avait comparé l’ex-ministre Cécile Kyenge, à un Orang-outang provoquant une grosse polémique en 2013. Outre Calderoli, d’autres figures de la politique italienne, ont désapprouvé les propos d’Egonu.