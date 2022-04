« Le Sénégal est actuellement la meilleure équipe d’Afrique » (Jürgen Klopp)

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur des Reds Jürgen Kopp est revenu sur le match de barrage retour comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, lit-on sur WiwSport.





Selon lui « Il ne fait aucun doute à l’heure actuelle que le Sénégal est la meilleure équipe d’Afrique », a-t-il soutenu.





Toutefois, le technicien allemand estime que « Mouhamed Salah et ses partenaires n’ont pas été épargnés en tombant une nouvelle fois sur Sadio Mané et ses compagnons qui les ont battus en finale de la CAN. « L’Egypte a bien joué, ils se sont inclinés sur le fil, deux fois lors d’une séance de tirs au but. Ce n’était pas loin pour eux », a laissé entendre l’ancien coach de Dortmund.