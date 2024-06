«Les voisins étaient chiants» : Lionel Messi ne garde vraiment pas un bon souvenir de son passage à Paris

Un an après son départ du PSG, Lionel Messi est une nouvelle fois revenu sur son expérience dans la capitale, dont il ne garde pas un bon souvenir sur comme en dehors des terrains.





Lionel Messi a passé deux ans à Paris. Visiblement deux ans de trop pour l’Argentin. Depuis son départ du PSG il y a un an, l’octuple Ballon d’or a été l’auteur de plusieurs sorties très critiques sur son expérience dans la capitale sur comme en dehors des terrains. Et il en a remis une couche à quelques jours de disputer la Copa America avec l’Argentine. L’attaquant de l’Inter Miami s’est notamment épanché sur son voisinage, qui semblait trouver ses enfants un peu trop bruyants.









«À Paris, on sonnait à ma porte à 9h ou 10h du soir pour me demander que les enfants arrêtent de jouer au ballon et fassent moins de bruit. Les voisins étaient chiants, même si je n’ai rien contre eux non plus. Malheureusement, ça ne s’est pas passé comme eux et moi le voulions», a-t-il confié à ESPN. Et son mal être au quotidien a eu des répercussions sur ses performances.





«À titre personnel, j’ai passé un mauvais moment. C’était très difficile pour nous, et pour moi, cela a vraiment affecté mon état d’esprit et cela s’est beaucoup reflété sur le terrain. À Paris, sur le plan personnel, je n’étais pas bien», a ajouté Lionel Messi, répétant que lui et sa famille ne souhaitaient pas quitter le FC Barcelone. «Ce fut un changement difficile pour nous. Nous ne nous attendions pas à devoir quitter Barcelone, ce n'était pas un choix. Cela rend les choses plus compliquées (…). Cela ne s'est pas passé comme nous le souhaitions», a-t-il concédé.









De son passage dans la capitale, Lionel Messi ne retiendra finalement qu’une seule chose. «Lorsque j’étais à Paris, la plus belle chose qui me soit arrivé, c’est d’être champion du monde». Avec l’Argentine.