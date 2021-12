« Malang Diedhiou, l'étoile venue de Badiana » : L'ancien arbitre international immortalisé dans un livre

Le journaliste du Soleil, Samba Oumar Fall, a publié un nouvel ouvrage intitulé « Malang Diédhiou, l'étoile venue de Badiana ». Dans ce livre, l'auteur retrace le parcours exceptionnel de cet inspecteur principal des douanes devenu une icône de l'arbitrage.



Jusque-là, le journaliste-écrivain, Samba Oumar Fall dit S.O.F nous a habitués à des livres sur des faits de société. Avec « Malang Diédhiou, l'étoile venue de Badiana », il sort de son domaine de prédilection pour traiter d'un sujet considéré comme le parent pauvre de la littérature sénégalaise : le sport, l'arbitrage particulièrement. Dans cet ouvrage de 220 pages, S.O.F retrace le parcours exceptionnel de Malang Diédhiou et rend hommage par la même occasion à tous les arbitres du Sénégal qui, souligne-t-il, font un travail remarquable, qui leur ont valu une reconnaissance internationale. « Dans le grand livre de l’arbitrage, le Sénégalais Malang Diédhiou a écrit de très belles pages. Guidé par l’amour du sifflet et très investi dans sa mission de directeur du jeu, il a, durant une quinzaine d’années, exercé sa passion jusqu’au bout », écrit l’auteur. Selon S.O.F, son ouvrage « rend hommage à cet Inspecteur principal des Douanes qui, à l’image de son mentor, Badara Mamaya Sène, est devenu une icône de l’arbitrage sénégalais. Et ses compétences et qualités n’ont pas laissé insensibles les instances du football qui ont justement récompensé tout son investissement dans le développement, quantitatif et qualificatif, de la profession ».







Devenu international en 2008, Malang Diédhiou a réussi à relever le défi et a su imposer son autorité dans la sphère de l’arbitrage. Il a gravi les échelons à une vitesse remarquable ; ce qui lui a permis de flirter avec les grandes compétitions : Coupe du monde U17 et U20, Coupe des Confédérations, Coupe du monde des clubs, Jeux olympiques, Coupe du monde senior, Coupe d’Afrique des Nations, Championnat d’Afrique des Nations.





A force de détermination et de persévérance, ajoute l’auteur, « il s’est imposé comme une figure incontournable de l’arbitrage, montrant ainsi la voie à de nombreux arbitres dont le rêve est de devenir des internationaux et d’écrire, eux aussi, leurs pages de l’histoire ».