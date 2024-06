«Ne soyons pas amnésiques» : Augustin Senghor tacle Sadio Mané, Mady Touré porte la réplique

La sortie de Sadio Mané contre le système de jeu de Aliou Cissé, à l’issue de Sénégal-RDC (1-1), le 6 juin à Dakar, continue de faire polémique. L’affaire a été relancée par la récente sortie du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, pointant la forme et le timing de la déclaration de l’attaquant d’Al-Nassr.



Mady Touré en a rajouté une couche en portant la réplique au patron du football sénégalais. Le président de Génération Foot, club formateur de Sadio Mané, estime que Augustin Senghor devait se garder d’effectuer une telle sortie. «Je ne dirais pas qu’il doit être neutre, mais […] il ne doit pas diviser. Il doit être un leader, un rassembleur», suggère le dirigeant dans Dsports, repris par Record.



S’il concède que le numéro 10 des Lions a péché sur la forme, en critiquant publiquement son sélectionneur, Mady Touré estime que l’affaire devait être réglée «en interne», «entre Sadio Mané et Aliou Cissé». «Il ne faut pas que l’on attende, soi-disant, que Sadio Mané soit en fin de carrière pour l’attaquer comme ça, regrette-t-il. Pour moi, il [Me Senghor] devrait faire une enquête interne et se poser la question suivante : ‘est-ce que les joueurs ne se sont pas mis d’accord pour que Sadio puisse au créneau pour pouvoir trouver une solution ?’ Surtout que Sadio a toujours été un leader technique.»



Le patron de Génération Foot de marteler : «Il ne faut pas que nous soyons amnésiques. N’oublions pas que Sadio a sacrifié sa vie au Cameroun [CAN 2021] pour son pays et l’équipe nationale. À un moment, il a failli perdre son contrat à Liverpool pour l’équipe nationale.»