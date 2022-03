«Ni Messi ni Mbappé…» : El Hadji Diouf tacle sèchement Ahmed Hassan

Pour dire que les Lions étaient une équipe prenable, Ahmed Hassan a déclaré que «le Sénégal n’a ni Messi ni Mbappé». Une pique de l’ancien international égyptien à laquelle répond un autre footballeur à la retraite.



«Oui, il a raison, mon frère Ahmed Hassan», acquiesce El Hadji Diouf dans les colonnes de Record. Avant de poursuivre : «Mais, on a un super Mané qui n’a rien à envier à ces deux-là. Et on est fiers de lui, il est en train de faire de très grandes choses.»



L’ancien buteur des Lions ajoute : «Aujourd’hui, c’est l’équipe de Sadio Mané qui est toujours en course en Champions League. Nous sommes très contents de l’avoir dans notre équipe.»



Une bonne façon de lancer la double confrontation entre le Sénégal et l’Egypte en barrages pour la Coupe du monde 2022. Les Lions affronteront les Pharaons ce vendredi 25 mars au Caire avant de les recevoir à Dakar mardi 29.