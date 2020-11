«On a gagné... Mais qu'est-ce que vous attendez ?» : Tuchel en colère face aux médias après le succès du PSG

C’est un Thomas Tuchel très agacé qui s’est présenté au micro de RMC, après la victoire laborieuse du PSG face à Leipzig (1-0) mardi. Echange électrique avec Mohamed Bouhafsi : «Vous l’aviez dit : on avait besoin d’une victoire, et on a une victoire. Un match avec un grand cœur. C’était un match très difficile, je le savais en amont, et on a gagné. Pas un bon PSG ? (ironique)





Désolé, pardon… On a essayé, mais pardon, désolé. Le PSG moins fort que la saison dernière ? C’est une question dont vous pouvez discuter. C’est une excellente question pour vos experts, on pourra en parler toute la semaine.» A la question de savoir ce qu’il retiendra de cette rencontre, le technicien allemand a évoqué «le cœur, la solidarité, la faim de rester ensemble parce que nous sommes dans une situation difficile. Mais on peut toujours compter sur notre solidarité, notre cœur. Je sais très bien qu’on attend plus du PSG. Mais si on regarde sérieusement notre situation… C’est à vous de commenter. On avait besoin d’une victoire et on a une victoire.» La fin de l’interview a encore été tendue. «Si on avait eu une grande performance et pas la victoire ? Qu’attendiez-vous, avec les blessures ? J’ai le même avis (au sujet de la qualité du match du PSG), mais on a gagné», a-t-il grincé.





Et d’ajouter : «Si vous disiez que le plus important c’est de bien jouer, pas de gagner, OK c’est votre avis, pas le mien.» Finalement interrogé sur la situation dans le groupe, le fait que Paris a son destin entre ses mains, il lâchait : «Oui, le plus important c’était de gagner et de remporter la confrontation directe, on l’a fait.» Le PSG est en effet assuré de terminer dans les deux premiers du groupe H en gagnant ses deux derniers matches. Chiche ?