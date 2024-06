«Pas assez de talent » : José Mourinho explique pourquoi ce grand d’Europe ne gagnera pas l’Euro 2024

L’Euro 2024 démarre le 14 juin prochain en Allemagne. L’Italie remettra à l’occasion son titre en jeu, et si possible même le conserver. Mais cela, il ne faut surtout pas le dire à José Mourinho. L’ex-entraîneur de l’Inter Milan et de l’AS Rome pense que la Squadra Azzurra ne figure pas du tout parmi les favoris à la victoire finale.











« Je suis convaincu que pratiquement tout le monde pense comme moi. Le Portugal, l’Angleterre, la France, suivis de l’Allemagne et de l’Espagne sont favoris. Mais l’Italie championne d’Europe ? Je n’y crois pas. Je ne pense pas qu’ils aient assez de talent pour remporter le tournoi. Ils ont remporté le dernier championnat d’Europe, mais je ne crois pas qu’ils vont remporter cette compétition », a clairement indiqué celui qui se faisait appeler The Special One.





Quand on lui demande alors qui est le grand favori de cet Euro 2024, il désigne, non sans chauvinisme, le Portugal.





« Je ne veux pas manquer de respect aux générations précédentes, mais en termes de profondeur et de qualité de l’équipe, nous sommes probablement désormais la meilleure équipe que nous ayons jamais eue et le Portugal peut remporter le Championnat d’Europe », a-t-il assuré.