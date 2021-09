« Personne ne peut m’humilier … », Mbaye Diagne et Galatasaray, c’est la guerre totale !

Après des semaines calmes, la tension refait surface entre l’attaquant sénégalais et son Club. Et la relation semble plus que jamais cassée.







Mbaye Diagne et Galatasaray, c’est une situation irréversible. La rupture existe et le climat entre l’attaquant international sénégalais de 29 ans et son équipe ressemble à une guerre totale. Le dernier épisode de ce long bras de fer est compris entre un faible temps de jeu ces dernières semaines et une publication sur Instagram.









Dans une belle forme en tout début de saison avec deux buts en quatre matchs, lors des tours préliminaires de Ligue des Champions et Ligue Europa, et une réalisation en Championnat, Mbaye Diagne est mis à l’écart par son entraineur depuis la fin du mercato estival. Préféré à Halil Dervi?o?lu lors des deux dernières rencontres, il n’a pas aimé la décision de Fatih Terim.





Sur sa story Instagram hier, l’ancien joueur de Kas?mpa?a a levé le ton. « Nous comprenons que c’est votre fils, ce n’est pas un problème. Cela ne change pas grand-chose, tout le monde le comprend. Dieu voit tout, mais je n’accepte pas, je ne ne permets pas et je ne pardonne pas. Personne ne peut m’humilier, personne ne peut m’utiliser quand il veut ». Quelques instants plus tar, il a supprimé.





Et c’est le dernier épisode, non pas le moins houleux, de la situation très inconfortable de Mbaye Diagne à Galatasaray, qui a complètement brisé sa relation pour avoir voulu forcer son départ à l’issue de la saison dernière. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le Sénégalais pourrait vivre des prochains mois compliqués à Istanbul et une meilleure issue pourrait être un départ en janvier.