« Sans risque, il n'y a pas de victoires » : le message énigmatique de Mbappé

Kylian Mbappé a publié un message qui laisse la porte ouverte à toutes les interprétations ce mercredi, deux jours après sa fracture du nez et à l’avant-veille des Pays-Bas.









Jouera, jouera pas ? C'est la question qui agite le quotidien de l'équipe de France depuis lundi et la victoire sur l'Autriche (1-0), à la Merkur Spiel Arena de Düsseldorf, et ce choc avec Kevin Danso qui a cassé le nez de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus est officiellement annoncé «incertain» pour vendredi et le duel face aux Pays-Bas, à Leipzig. Selon nos informations, Mbappé devra faire une croix sur la rencontre de vendredi.









Sauf que l'intéressé veut, on le sait, toujours jouer. Il faudrait l'imaginer avec une jambe dans le plâtre pour qu'il consente à rester sur la touche sans broncher. À Paris, Luis Enrique avait par exemple dû l'aligner contre les amateurs de Revel en Coupe de France, début janvier. Un match qui représentait plus de risques qu’autre chose pour l’attaquant international français de 25 ans. «Kylian voulait jouer et quand Kylian veut jouer, on n'a pas grand-chose à dire», soufflait le coach espagnol, en plaisantant... à moitié.









Un message de la FFF... qui a surpris en interne





Et Didier Deschamps ? Nul doute que le sélectionneur de l'équipe de France veut battre les Pays-Bas. On imagine toutefois qu'il ne voudra prendre aucun risque avec la santé d'un joueur, et encore moins avec son capitaine, son leader, son meilleur joueur. Sauf que le joueur en question piaffe déjà d'impatience, lui qui relaie un post de la FFF dans lequel on le voit de dos, assis sur la pelouse de Düsseldorf, avec un sablier en guise de légende. Un message fait à Paris et qui a d’ailleurs surpris en interne, à Bad Lippspringe.