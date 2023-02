« Si on fait des chants sur Mbappé c’est parce qu’il est un crack » : Martinez se dédouane après ses provocations

Emiliano Martinez a marqué l’histoire de la finale du Mondial 2022. Sur le terrain et en dehors, le gardien argentin a énormément fait parler de lui. Même s’il a sauvé son équipe lors de la fatidique séance des tirs au but contre la France, le gardien d’Aston Villa a été plusieurs fois en échec devant Kylian Mbappé. Il est allé chercher quatre fois le ballon au fond de ses filets.





« Je lui ai dit qu’il pouvait être fier de lui et garder la tête haute »





Dans un récent entretien accordé à France Football, l’Argentin raconte son admiration pour le français et surtout ce qu’il lui a dit à la fin du match. « Après la finale, je lui ai dit qu’il pouvait être fier de lui et garder la tête haute, car il avait fait un grand match et que c’était l’un des meilleurs joueurs du monde. Je lui ai aussi dit que c’était un plaisir de jouer contre lui et qu’il avait bien failli gagner ce match à lui seul (…) J’ai eu la confirmation qu’il avait un immense talent. Quand Messi arrêtera, je suis persuadé que Kylian va remporter de nombreux Ballon d’or » a-t-il déclaré.





Quant à ses provocations à l’égard du champion du monde 2018, "Dibu"' explique qu'il n'y avait rien de méchant. « Je n’ai pas eu l’intention de blesser qui que ce soit. Tout au long de ma carrière, j’ai évolué avec des Français et je n’ai jamais eu le moindre problème (…) Vous pourrez demander à Giroud (Olivier) quel genre de personne je suis. J’aime beaucoup la culture et la mentalité française » a-t-il assuré. Le natif de Mar del Plata rappelle que la France a aussi chambré l’Argentine après l’avoir battu lors du mondial 2018.