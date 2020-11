« The Best Coach » : La FIFA a dévoilé le top 5 avec Jürgen Klopp, Bielsa et Hans Flick en pôle position…

La FIFA a également publié ce mercredi sa liste des 5 candidats pour le titre « The Best Coach » qui récompense le meilleur entraîneur de l’année. Parmi eux, on trouve en bonne place Hans-Dieter Flick, qui a réussi le triplé sur le banc du Bayern Munich avec Ligue des Champions – Coupe – Championnat.Le vainqueur de la ligue Europa, Julen Lopetegui, qui a conduit le FC Séville y sera également en compagnie de Jürgen Klopp (Liverpool) et Zinedine Zidane (Real Madrid.) Marcelo Bielsa, auteur d’une belle saison en championship anglaise avec Leeds United, vainqueur de la D2 Anglaise en 2020, est la surprise de ce top 5.Marcelo Bielsa (Argentine / Leeds United FC)Hans-Dieter Flick (Allemagne / FC Bayern Munich)Jürgen Klopp (Allemagne / Liverpool FC)Julen Lopetegui (Espagne / Sevilla FC)Zinedine Zidane (France / Real Madrid CF)