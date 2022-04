«Un sport, une famille» : endeuillé par la mort de son bébé, Ronaldo remercie Liverpool pour son hommage

Mardi, le public d'Anfield a chanté à l'unisson, lors de la rencontre Liverpool - Manchester United, en hommage à Cristiano Ronaldo, endeuillé par la mort de son enfant.



Séquence émotion ce mardi soir à Anfield lors du derby opposant Liverpool à Manchester United. À la 7e minute de jeu, les spectateurs d'Anfield ne faisaient plus qu'un et chantaient en choeur leur chant habituel You'll Never Walk Alone (Tu ne marcheras jamais seul). Un chant lourd de sens ce mardi, scandé en l'honneur de Cristiano Ronaldo qui fait face au décès de son fils.

À la 7e minute, en hommage au célèbre numéro de l'attaquant portugais, tous les spectateurs ont alors rendu hommage à Cristiano. Le quintuple ballon d'or a tenu à remercier les fans pour leur soutien sur les réseaux sociaux. «Un monde, un sport, une seule famille. Merci Anfield. Ma famille et moi n'oublierons jamais ce moment de respect et compassion».

Le symbole était d'autant plus touchant que la rivalité entre Liverpool et Manchester United est l'une des plus féroces dans le football anglais. Ronaldo et sa compagne, Georgina Rodriguez, la mannequin espagnol d'origine argentine, avaient annoncé lundi sur les réseaux sociaux avoir perdu leur garçon qui venait de naître, alors que sa jumelle était, elle, en bonne santé. Le quintuple Ballon d'Or, âgé de 37 ans, était déjà père de quatre enfants, dont trois issus d'une gestation pour autrui avant sa rencontre avec Georgina Rodriguez.