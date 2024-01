Lat Diop, ministre des Sports sur la Can: ‘’ Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire''

Le ministre des sports Lat Diop a été l’invité du 12e Gaindé. Il a passé la journée à Yamoussoukro avec les supporters sénégalais notamment Aller Casa et Lébou Gui. Le patron du sport sénégalais s’est prononcé en marge de cette journée sur la suite de la compétition après la qualification des Lions en huitième de finale.