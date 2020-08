Lazio : le club tacle David Silva !

David Silva s'est officiellement engagé hier soir avec la Real Sociedad, alors que la Lazio avait d'ores et déjà planifié la visite médicale du joueur. Un transfert qui ne passe pas pour la direction du club.















C'est un transfert qui était plus qu'inattendu au vu des dernières rumeurs qui entouraient David Silva. Après avoir quitté Manchester City en légende, puisqu'il aura même le droit à une statue à son effigie aux abords de l'Etihad Stadium, l'Espagnol était pressenti pour rejoindre l'Italie et la Lazio. Selon toutes les infos qui ont pu circuler, la visite médicale était d'ores et déjà programmée, ainsi que la signature d'un contrat de trois ans. Sauf que la Real Sociedad aurait négocié en secret avec le milieu de terrain, avant d'officialiser son arrivée hier. Une décision incompréhensible du côté des dirigeants italiens, qui l'ont fait savoir dans un communiqué.





Une phrase venant du directeur sportif de la Lazio Igli Tare, suffit à remplir ce communiqué : "J'apprends le transfert de David Silva à la Real Sociedad. J'ai beaucoup de respect pour le joueur, mais pas pour l'homme.". De quoi exiger une réponse de la part de l'intéressé, qui pourrait s'exprimer à ce sujet lors de la présentation officielle avec son nouveau club. Selon les premières rumeurs, son changement de décision aurait été motivé par des raisons personnelles, afin de rester en Espagne proche de sa famille.