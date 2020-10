LDC (Afrique) : le WAC se saborde, Al Ahly fonce vers la finale

Quelle déception pour le Wydad Casablanca… Ce samedi, les Marocains ont chuté à domicile face à Al Ahly (0-2) en demi-finale aller de la Ligue des champions africaine.







A peine 4 minutes de jeu et le défenseur Jabrane se trouait complètement en perdant un ballon à proximité de la surface pour laisser Magdy filer seul au but et ouvrir le score (0-1, 4e). Les hommes de Miguel Angel Gamondi se remettaient peu à peu de cette entame catastrophique et commençaient à pousser et Gbagbo Magbi obtenait un penalty face à El-Shennawi avant la mi-temps. Mais, alors qu’il avait la balle d’égalisation au bout du pied, Aouk échouait avec un tir trop central repoussé en deux temps par le portier égyptien.





Rien n’allait décidément pour les locaux qui perdaient Yahya Attiat-Allah sur blessure au retour des vestiaires. Pire, Najmeddine se rendait coupable d’une main dans la surface, provoquant un penalty transformé par le Tunisien Ali Maaloul (0-2, 62e). Difficile d’imaginer le WAC renverser la vapeur dans une semaine au Caire lors de la manche retour. D’ici-là, l’autre demi-finale aller opposera le Raja Casablanca au Zamalek dimanche.





Les temps forts du match en vidéo