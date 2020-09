LDC-CAF: Teungueth Fc cherche une dérogation pour s'entrainer

L’équipe de Teungueth FC qui va représenter le Sénégal en Ligue africaine des champions, en novembre, attend l’aval des autorités pour reprendre les entraînements, a annoncé ce mardi à l’APS, son entraîneur, Youssouf Dabo.





’’Vu que les stades sont fermés, nous avons adressé des courriers aux autorités pour avoir une dérogation et nous sommes en attente d’une réponse’’, a déclaré le technicien sénégalais.





Depuis mars dernier, il n’y a plus de compétition sportive au Sénégal du fait de la pandémie de Covid-19.





Sur la participation historique de son équipe en Ligue africaine des champions, Youssouf Dabo estime qu’il est temps de se focaliser sur le travail.





Et dans ce sens, en plus de la prolongation de ses cadres Baye Assane Cissé et Mouttarou Baldé, l’équipe fanion de Rufisque a recruté Cheikh Mbacké de Yeggo et Assane Diatta (AS Pikine).





’’Nous espérons qu’avec ces recrues, nous allons nous améliorer qualitativement’’, a déclaré le technicien, rappelant que l’objectif est d’avoir un groupe compétitif même si des marges d’erreurs peuvent exister dans un recrutement.